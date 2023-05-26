Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс Мосбиржи превысил 2680п

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне коррекции нефти вверх (Brent превысила $76,6 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей по дивидендам "Роснефти"; реакция на введение Японией новых антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс Мосбиржи превысил 2680 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года; лидерами роста в пятницу выступили акции "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза", во втором эшелоне - бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" и "Совкомфлота".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2682,03 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1055,63 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 80,04 рубля (-0,13 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,8-2,1%, доллар подрос на 0,04 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Магнита" (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +4,1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Акции "Интер РАО" торгуются на Мосбирже последний день с дивидендами за 2022 год (0,2837 рубля на акцию).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в пятницу вновь сильно смотрелись бумаги IT-компаний, в "плюсе" торговались золотодобытчики, пошли на восстановление после просадки тяжеловесные акции "Газпрома". Курс рубля к доллару вопреки прогнозам на укрепление в пик налогового периода остался на уровне 80 руб./$1, в то время как сырьевые товары, включая нефть, подорожали.

Маятник общерыночных настроений качнулся в сторону оптимизма после того, как в СМИ вышла информация о том, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти близки к соглашению о потолке госдолга. Вероятно, эта эпопея достигнет своей кульминации в ближайшие дни - дедлайном, за которым может гипотетически последовать дефолт, значится 1 июня. Компромисс снимет напряженность на рынках и простимулирует риск-аппетит, полагает эксперт.

В понедельник в США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем памяти. Ближайшей целью подъема индекса МосБиржи может выступить уровень 2700 пунктов, который может быть достигнут уже в понедельник, если за выходные не появится значимого негатива. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 мая - 2610-2710 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, во втором половине торгов в пятницу российский рынок акций перешел к активному росту, индекс Мосбиржи превысил 2680 пунктов. Положительный новостной фон для рынка создала встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российского бизнеса, на которой обсуждались меры улучшения инвестиционного климата в РФ. Кроме того, активности покупателей способствовали новости о рекомендациях либо выплатах дивидендов многих российских компаний, отмечает эксперт.

В лидеры роста вышли серьезно скорректировавшиеся накануне акции "Ашинского металлургического завода" (+19,5%). Вероятная причина восстановления котировок - отсутствие официального подтверждения слухов о делистинге. В аутсайдерах из-за рекомендации совета директоров выплатить за 2022 год дивиденды в размере около 0,058 руб. на акцию оказалась "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-7%).

Нефть в конце недели подросла на ожиданиях предстоящей в начале июня министерской встречи ОПЕК+. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 29 мая - продолжение движений между 2600 и 2700 пунктами, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рост рынку акций в пятницу обеспечили позитивные дивидендные новости. В подъеме участвовали даже акции "Газпрома", которые прошли "дно" дивидендного разочарования. Под давлением были перегретые ранее акции "Яндекса" - сам факт предстоящего разделения бизнеса на российский и иностранный кажется позитивом, но, по сути, это сокращение возможностей обеих частей бизнеса, полагает аналитик.

В отличие от многих генерирующих компаний, в "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) решили не разочаровывать инвесторов: совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,18652 руб. на обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Поддержку акциям ВТБ оказали заявления зампреда банка Дмитрия Пьянова о том, что прибыль по МСФО во II квартале может оказаться выше 100 млрд руб. Он уточнил, что прогноз также может быть пересмотрен в сторону повышения. В I квартале ВТБ отчитался о прибыли в размере 146 млрд руб.

Из Вашингтона пришли известия, что стороны переговоров по вопросу потолка госдолга США близки к соглашению, а это значит, что сделка состоится, хотя и крайне близко к "часу икс". Тем не менее, необходимости в накоплении ликвидности уже нет, а значит спекулянты готовятся развернуться со своими аппетитами к риску. Впрочем, даже положительный исход будет означать выход американского Минфина на рынок казначейских обязательств с очень крупными размещениями, что вряд ли позитивно отразиться на рискованных активах, считает аналитик.

"Нефть в пятницу подросла на фоне слабеющего доллара и снижении риска дефолта в США. Также нельзя исключать, что разногласия в позициях РФ и Саудовской Аравии будут преодолены до 4 июня. Бюджеты многих арабских стран сверстаны из расчета цены барреля на уровне $80. Соответственно, сложившийся застой на рынке не устраивает ключевых арабских производителей. При этом на рынке складывается аномалия в виде накопления "коротких" позиций по нефти в масштабах, сопоставимых с началом пандемии. В Standard Chartered даже полагают, что это способно спровоцировать дополнительное сокращение производства в ОПЕК+. То есть еще 1-1,5 млн б/с временного сокращения вряд ли скажутся сильно на доходах производителей, а вот массовое истребление "медведей" может сдвинуть цены выше $80 за баррель. К тому же впереди высокий сезон, а в МЭА давно предупреждают, что не стоит недооценивать грядущий дефицит во II полугодии", - отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, повышение рынка акций на неделе прошло во многом за счет дивидендных историй. Уверенный рост показали акции Сбербанка, которые обновили очередной пик с февраля 2022 года благодаря общему оптимизму в финансовом секторе и надеждам на продолжение дивидендных выплат.

"Совкомфлот" в пятницу сообщил о чистой прибыли в I квартале по МСФО в размере $285,9 млн по сравнению с убытком годом ранее. Также компания намерена выплатить дивиденды в размере 4,3 руб. на акцию за 2022 год, что является дополнительным позитивным фактором для бумаг. Совет директоров "ОГК-2" в пятницу рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,0580758473514 руб. на акцию, но инвесторы, очевидно, посчитали это недостаточным. Qiwi (MOEX: QIWI) сообщила о скачке скорректированной чистой прибыли по МСФО за I квартал на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 4,2 млрд руб., при увеличении общей чистой выручки на 36%. Тем не менее, компания пока не будет выплачивать дивиденды из-за сохраняющихся технических сложностей, отмечает аналитик.

В США неделя завершается на оптимистичной ноте на фоне надежд на достижение компромисса по повышению потолка госдолга перед потенциальным дефолтом США уже на следующей неделе. Статистика пятницы тем временем показала большую, чем ожидалось, базовую инфляцию в США в апреле согласно индексу ценового потребления, которая ускорилась с 4,6% до 4,7% г/г. Риски еще одного повышения процентных ставок ФРС растут. На следующей укороченной неделе особого внимания заслуживает отчет по рынку труда США за май, который, вероятно, покажет некоторое замедление темпов роста занятости.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций благодаря ИТ-сектору и оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, Гонконг закрыт в связи с госпраздником), выросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,7-1,2%) и США (индексы прибавляют 1-2%).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3%, сообщает Trading Economics.

В США доходы населения в апреле выросли на 0,4%, как и ожидалось, а расходы выросли на 0,8%, при прогнозах роста на 0,5%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,63 за баррель (+0,5% и -2,7% накануне), июльская цена WTI - $72,37 за баррель (+0,8% и -3,4% в четверг).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+19,5%), "Совкомфлота" (+7,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6,1%), бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+5,7% и +6,4% "префы"), ПАО "Генетико" (+5,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+5,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,7%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+4%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,5%), Cian (MOEX: CIAN) (+3,3%), Softline (MOEX: SFTL) (+3,3%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2023 года составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания. Показатель EBITDA в первом квартале вырос почти в 2,4 раза, до $452,5 млн. Чистый долг компании сократился на 30,4% и составил $646,1 млн.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%, до 7522 рублей) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за 1 квартал) в размере 264 руб. на акцию, сообщила компания. Рекомендация оказалась выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз - 243 руб. на акцию). Общая сумма выплат может составить 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% свободного денежного потока (FCF) "ФосАгро" за I квартал. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля. Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 30 июня. По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,4%, до 106,3 рубля и -3,9% "префы", до 28,3 рубля) (входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 9,1 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "ОГК-2" (-7%, до 0,7227 рубля), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-5,1%), "Мосэнерго" (-4,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,1% и -3,4% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,7% и -10,5% "префы"), расписки Qiwi (-2,2%).

Совет директоров ПАО "ОГК-2" рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0581 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 6,4 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля.

Совет директоров "ТГК-2" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания утром в пятницу.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 1,49 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 11 июля.

При принятии рекомендации совет директоров руководствовался новой редакцией положения о дивидендной политике компании, предполагающей использование скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве базы для расчета дивидендов.

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 7,4 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 4 июля.

Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-0,2%, до 112,04 рубля) на годовом собрании в пятницу одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания. За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 рубля на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей).

Совет директоров "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-0,8%, до 276,2 рубля), ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 0,19 рубля на акцию, а по итогам первого квартала 2023 года - выплатить 6,14 рубля на акцию. Общая выплата по итогам 2022 года может составить 18,62 млн рублей, по итогам первого квартала - 601,721 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 52,54 млрд рублей (из них 15,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,33 млрд рублей на акции "Магнита").