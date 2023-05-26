.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс Мосбиржи превысил 2680п
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
"Опора" и Генпрокуратура подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес
Деловое объединение "Опора России" совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Предлагается изменить систему по пяти пунктам, пишут "Ведомости". Во-первых, изменить порядок возбуждения...
 
Типографии переходят на производство упаковки
Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха, рассказали "Известиям" представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса. Это подтвердили и участники полиграфического рынка, отметив, что упаковка - перспективное...
 
Помогут ли "молочные талоны" спасти от затоваривания
Производители молока в РФ жалуются на затоваривание складов из-за падения внутреннего потребительского спроса и трудностей с экспортом, пишет "Независимая газета". Цены на молочные продукты снижаются, а рассчитанное на длительное хранение сухое...
 
26 мая 2023 года 19:45

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс Мосбиржи превысил 2680п

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне коррекции нефти вверх (Brent превысила $76,6 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей по дивидендам "Роснефти"; реакция на введение Японией новых антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс Мосбиржи превысил 2680 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года; лидерами роста в пятницу выступили акции "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза", во втором эшелоне - бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" и "Совкомфлота".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2682,03 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1055,63 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 80,04 рубля (-0,13 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,8-2,1%, доллар подрос на 0,04 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Магнита" (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +4,1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Акции "Интер РАО" торгуются на Мосбирже последний день с дивидендами за 2022 год (0,2837 рубля на акцию).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в пятницу вновь сильно смотрелись бумаги IT-компаний, в "плюсе" торговались золотодобытчики, пошли на восстановление после просадки тяжеловесные акции "Газпрома". Курс рубля к доллару вопреки прогнозам на укрепление в пик налогового периода остался на уровне 80 руб./$1, в то время как сырьевые товары, включая нефть, подорожали.

Маятник общерыночных настроений качнулся в сторону оптимизма после того, как в СМИ вышла информация о том, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти близки к соглашению о потолке госдолга. Вероятно, эта эпопея достигнет своей кульминации в ближайшие дни - дедлайном, за которым может гипотетически последовать дефолт, значится 1 июня. Компромисс снимет напряженность на рынках и простимулирует риск-аппетит, полагает эксперт.

В понедельник в США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем памяти. Ближайшей целью подъема индекса МосБиржи может выступить уровень 2700 пунктов, который может быть достигнут уже в понедельник, если за выходные не появится значимого негатива. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 мая - 2610-2710 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, во втором половине торгов в пятницу российский рынок акций перешел к активному росту, индекс Мосбиржи превысил 2680 пунктов. Положительный новостной фон для рынка создала встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российского бизнеса, на которой обсуждались меры улучшения инвестиционного климата в РФ. Кроме того, активности покупателей способствовали новости о рекомендациях либо выплатах дивидендов многих российских компаний, отмечает эксперт.

В лидеры роста вышли серьезно скорректировавшиеся накануне акции "Ашинского металлургического завода" (+19,5%). Вероятная причина восстановления котировок - отсутствие официального подтверждения слухов о делистинге. В аутсайдерах из-за рекомендации совета директоров выплатить за 2022 год дивиденды в размере около 0,058 руб. на акцию оказалась "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-7%).

Нефть в конце недели подросла на ожиданиях предстоящей в начале июня министерской встречи ОПЕК+. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 29 мая - продолжение движений между 2600 и 2700 пунктами, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рост рынку акций в пятницу обеспечили позитивные дивидендные новости. В подъеме участвовали даже акции "Газпрома", которые прошли "дно" дивидендного разочарования. Под давлением были перегретые ранее акции "Яндекса" - сам факт предстоящего разделения бизнеса на российский и иностранный кажется позитивом, но, по сути, это сокращение возможностей обеих частей бизнеса, полагает аналитик.

В отличие от многих генерирующих компаний, в "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) решили не разочаровывать инвесторов: совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,18652 руб. на обыкновенную акцию по итогам 2022 года. Поддержку акциям ВТБ оказали заявления зампреда банка Дмитрия Пьянова о том, что прибыль по МСФО во II квартале может оказаться выше 100 млрд руб. Он уточнил, что прогноз также может быть пересмотрен в сторону повышения. В I квартале ВТБ отчитался о прибыли в размере 146 млрд руб.

Из Вашингтона пришли известия, что стороны переговоров по вопросу потолка госдолга США близки к соглашению, а это значит, что сделка состоится, хотя и крайне близко к "часу икс". Тем не менее, необходимости в накоплении ликвидности уже нет, а значит спекулянты готовятся развернуться со своими аппетитами к риску. Впрочем, даже положительный исход будет означать выход американского Минфина на рынок казначейских обязательств с очень крупными размещениями, что вряд ли позитивно отразиться на рискованных активах, считает аналитик.

"Нефть в пятницу подросла на фоне слабеющего доллара и снижении риска дефолта в США. Также нельзя исключать, что разногласия в позициях РФ и Саудовской Аравии будут преодолены до 4 июня. Бюджеты многих арабских стран сверстаны из расчета цены барреля на уровне $80. Соответственно, сложившийся застой на рынке не устраивает ключевых арабских производителей. При этом на рынке складывается аномалия в виде накопления "коротких" позиций по нефти в масштабах, сопоставимых с началом пандемии. В Standard Chartered даже полагают, что это способно спровоцировать дополнительное сокращение производства в ОПЕК+. То есть еще 1-1,5 млн б/с временного сокращения вряд ли скажутся сильно на доходах производителей, а вот массовое истребление "медведей" может сдвинуть цены выше $80 за баррель. К тому же впереди высокий сезон, а в МЭА давно предупреждают, что не стоит недооценивать грядущий дефицит во II полугодии", - отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, повышение рынка акций на неделе прошло во многом за счет дивидендных историй. Уверенный рост показали акции Сбербанка, которые обновили очередной пик с февраля 2022 года благодаря общему оптимизму в финансовом секторе и надеждам на продолжение дивидендных выплат.

"Совкомфлот" в пятницу сообщил о чистой прибыли в I квартале по МСФО в размере $285,9 млн по сравнению с убытком годом ранее. Также компания намерена выплатить дивиденды в размере 4,3 руб. на акцию за 2022 год, что является дополнительным позитивным фактором для бумаг. Совет директоров "ОГК-2" в пятницу рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,0580758473514 руб. на акцию, но инвесторы, очевидно, посчитали это недостаточным. Qiwi (MOEX: QIWI) сообщила о скачке скорректированной чистой прибыли по МСФО за I квартал на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 4,2 млрд руб., при увеличении общей чистой выручки на 36%. Тем не менее, компания пока не будет выплачивать дивиденды из-за сохраняющихся технических сложностей, отмечает аналитик.

В США неделя завершается на оптимистичной ноте на фоне надежд на достижение компромисса по повышению потолка госдолга перед потенциальным дефолтом США уже на следующей неделе. Статистика пятницы тем временем показала большую, чем ожидалось, базовую инфляцию в США в апреле согласно индексу ценового потребления, которая ускорилась с 4,6% до 4,7% г/г. Риски еще одного повышения процентных ставок ФРС растут. На следующей укороченной неделе особого внимания заслуживает отчет по рынку труда США за май, который, вероятно, покажет некоторое замедление темпов роста занятости.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций благодаря ИТ-сектору и оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, Гонконг закрыт в связи с госпраздником), выросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,7-1,2%) и США (индексы прибавляют 1-2%).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3%, сообщает Trading Economics.

В США доходы населения в апреле выросли на 0,4%, как и ожидалось, а расходы выросли на 0,8%, при прогнозах роста на 0,5%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,63 за баррель (+0,5% и -2,7% накануне), июльская цена WTI - $72,37 за баррель (+0,8% и -3,4% в четверг).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+19,5%), "Совкомфлота" (+7,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6,1%), бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+5,7% и +6,4% "префы"), ПАО "Генетико" (+5,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+5,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,7%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+4%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,5%), Cian (MOEX: CIAN) (+3,3%), Softline (MOEX: SFTL) (+3,3%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2023 года составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания. Показатель EBITDA в первом квартале вырос почти в 2,4 раза, до $452,5 млн. Чистый долг компании сократился на 30,4% и составил $646,1 млн.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%, до 7522 рублей) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за 1 квартал) в размере 264 руб. на акцию, сообщила компания. Рекомендация оказалась выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз - 243 руб. на акцию). Общая сумма выплат может составить 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% свободного денежного потока (FCF) "ФосАгро" за I квартал. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля. Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 30 июня. По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,4%, до 106,3 рубля и -3,9% "префы", до 28,3 рубля) (входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 9,1 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "ОГК-2" (-7%, до 0,7227 рубля), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-5,1%), "Мосэнерго" (-4,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,1% и -3,4% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,7% и -10,5% "префы"), расписки Qiwi (-2,2%).

Совет директоров ПАО "ОГК-2" рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0581 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 6,4 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля.

Совет директоров "ТГК-2" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания утром в пятницу.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 1,49 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 11 июля.

При принятии рекомендации совет директоров руководствовался новой редакцией положения о дивидендной политике компании, предполагающей использование скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве базы для расчета дивидендов.

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 7,4 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 4 июля.

Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-0,2%, до 112,04 рубля) на годовом собрании в пятницу одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания. За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 рубля на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей).

Совет директоров "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-0,8%, до 276,2 рубля), ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 0,19 рубля на акцию, а по итогам первого квартала 2023 года - выплатить 6,14 рубля на акцию. Общая выплата по итогам 2022 года может составить 18,62 млн рублей, по итогам первого квартала - 601,721 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 52,54 млрд рублей (из них 15,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,33 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 мая 2023 года 20:00
Рынок акций на неделе продолжил рост на дивидендных ожиданиях, индекс Мосбиржи обновил максимум за год
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост, подогреваемый дивидендными ожиданиями и некоторым улучшением внешней конъюнктуры благодаря надеждам на положительное решение вопроса о повышении потолка госдолга США; новые антироссийские санкции Запада рынок акций встретил довольно нейтрально. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум более чем за год (с начала апреля 2022 года), превысив отметку 2680 пунктов.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:45
Рубль в пятницу немного подрос к доллару и евро перед выходными днями
Москва. 26 мая. Доллар США и евро немного подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подрос к бивалютной корзине перед выходными днями и единым днем уплаты налогов в понедельник, 29 мая.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:03
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 26 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне сохраняющейся неопределенности с потолком госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi с целевой ценой HKD14,5 за штуку, что соответствует потенциалу роста 38% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Xiaomi отчиталась за 1К23 лучше ожиданий, - пишут аналитики. - Выручка упала на...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:45
Вероятно плавное снижение финансовых результатов ФосАгро во II-IV кв. текущего года - Инвестбанк Синара
Вероятно плавное снижение финансовых результатов "ФосАгро" во II - IV кварталах текущего года из-за коррекции цен на фосфорные и азотные удобрения, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин. "Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды за 1К23 в размере 264 руб./акцию,...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:31
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг Ozon до 2446 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг (ADS) Ozon до 2446 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Оператор маркетплейса в I квартале 2023 года впервые за свою историю заработал...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:04
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Нижнекамскнефтехима
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Нижнекамскнефтехима", сообщается в комментарии аналитиков. "Нижнекамскнефтехим" объявил, что совет директоров утвердил новую дивидендную политику и рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 1,49 руб. на акцию (доходность по...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:46
ПСБ рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 3300 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 3300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии. "Самолет" купил уфимскую сеть риэлторских агентств "Золтор". Благодаря приобретению эмитент...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:23
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Williams-Sonoma
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера в сегменте товаров для дома Williams-Sonoma Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Williams-Sonoma одна из немногих с нуля построила лидирующие на...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:01
Дивдоходность бумаг ФосАгро за 2023г может составить около 8% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность бумаг "ФосАгро" по итогам текущего года может составить около 8%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденд за 1К23 в размере 264 руб. на акцию, что превысило ожидания консенсуса на 9% и наши ожидания на 5%, -...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 16:37
Возможны попытки закрепления индекса Мосбиржи выше 2700п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможны попытки закрепления индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок, судя по обновлению индексом Мосбиржи многомесячных максимумов, готов к развитию восходящего движения на...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 16:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1200 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,9%, стоп-приказ: 930 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "По словам представителя...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 15:50
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Совкомфлота
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота" в связи с отсутствием определенности о дальнейшей динамике фрахтовых ставок, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. "Совкомфлот вновь опубликовал сильную отчетность (за первый квартал 2023 года по...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 15:30
Рубль днем немного подрастает к доллару и евро перед выходными днями
Москва. 26 мая. Доллар США и евро немного дешевеют на Московской бирже в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине перед выходными днями и единым днем уплаты налогов в понедельник, 29 мая.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 15:29
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Zoom
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, сообщается в обзоре аналитиков. "Бумага взлетела в цене в пандемию COVID-19, но сильно пострадала в ходе недавних распродаж в американском...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.