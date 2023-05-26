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26 мая 2023 года 20:00

Рынок акций на неделе продолжил рост на дивидендных ожиданиях, индекс Мосбиржи обновил максимум за год

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост, подогреваемый дивидендными ожиданиями и некоторым улучшением внешней конъюнктуры благодаря надеждам на положительное решение вопроса о повышении потолка госдолга США; новые антироссийские санкции Запада рынок акций встретил довольно нейтрально. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум более чем за год (с начала апреля 2022 года), превысив отметку 2680 пунктов.

В период со 22 по 26 мая индекс Мосбиржи вырос на 2,1% и составил 2682,03 пункта, индекс РТС прибавил 1,8% и достиг 1055,63 пункта на фоне роста доллара до 80,04 руб./$1 (+0,04 рубля) и подорожавшей июльской нефти Brent до $76,63 за баррель (+1,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и нейтральной реакции инвесторов на новые антироссийские санкции ЕС и Японии. Индекс Мосбиржи превысил 2630 пунктов во главе с расписками TCS Group (+6,2%), акциями "Роснефти" (+2,9%) и "Мосбиржи" (+1,8%).

Акции "Яндекса" выросли на фоне известий о согласовании президентом РФ сделки по продаже контрольного пакета в российском бизнесе пулу акционеров, включая Потанина, Алекперова, Мордашова и банка ВТБ. "Московская биржа" в I квартале увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 17,4%, до 14,3 млрд рублей.

ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России. Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.

Народный банк Китая (центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых. Китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд. Нефть Brent поднялась в район $76 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ вырос благодаря вечернему подъему нефти, индекс МосБиржи превысил 2640 пунктов, при этом лидерами выступили бумаги ВТБ (+3,4%), Сбербанка (+2,1%) и "НОВАТЭКа" (+2%). Внешние фондовые площадки снизились из-за нерешенности вопроса с повышением потолка госдолга США и "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва. Сдерживающим "быков" фактором также выступили просевшие бумаги "Газпрома" (-2,8%) на фоне планов концерна не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Согласно отчету "Газпрома" по МСФО, чистая прибыль концерна за 2022 год снизилась до 1,226 трлн рублей после 2,093 трлн рублей в 2021 году. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие.

Акции ПАО "Россети Юг" (+8,8%) выросли после выхода сильного отчета за I квартал по МСФО: чистая прибыль достигла 1,54 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Совет директоров "Газпром нефти" (-4,6%) рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 12,16 руб. на акцию (отсечка реестра 10 июля). С учетом выплат за 9 месяцев в размере 69,78 рубля на акцию общий объем дивидендов за 2022 год составит 81,94 рубля на бумагу.

Акции Polymetal (-3,8%) продолжили снижение после введения санкций со стороны США неделей ранее.

Нефть Brent превысила $77 за баррель после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии, что нефтяные "медведи" могут вновь "получить удар" - рынок расценил это как намек на возможность дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ после заседания 4 июня.

В среду рынок акций РФ вновь вырос во главе с бумагами Polymetal (+3,9%) и финансовых компаний (Сбербанк закрыл дивидендный "гэп"), индекс МосБиржи обновил максимум более чем за год, поднявшись до 2655 пунктов. Аутсайдерами выступили бумаги "Магнита" (-8,8%) из-за понижения их листинга на бирже с первого до третьего уровня котировального списка, а также акции "Газпрома" (-2,2%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

Ozon (+3%) по итогам I квартала 2023 года увеличил оборот (GMV) на 71% (до 303 млрд рублей), что превысило прогнозы. Чистая прибыль Ozon составила 10,7 млрд рублей против убытка в 19,1 млрд рублей годом ранее.

TCS Group (+3%) в I квартале получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 11,6 раза превышает прибыль за аналогичный период 2022 года (1,4 млрд рублей).

Нефть Brent превысила $78 за баррель на фоне статистики о резком сокращении запасов в США (запасы нефти за неделю упали на 12,46 млн баррелей, при ожидавшемся росте на 2 млн).

В четверг рынок акций РФ умеренно просел по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $75,5 за баррель). Индекс Мосбиржи после утреннего обновления максимума более чем за год (2663,51п) откатился ниже рубежа 2650 пунктов во главе с бумагами "Магнита" (-4,2%) из-за понижения их листинга. В лидерах роста выступили акции "Яндекса" (+4,4%) и металлургов.

Инвесторам группы "Яндекс" предложат на выбор несколько вариантов в рамках разделения бизнеса на российский и международный, включая обмен своих акций в Yandex N.V. на участие в российском бизнесе, сообщаило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сам "Яндекс" в четверг впервые официально заявил о получении заявок на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами.

Акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" (+0,2%) на годовом собрании в четверг утвердили вопрос о выплате финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 438 рублей на акцию (отсечка реестра 5 июня). С учетом выплат за 9 месяцев в размере 256 руб. на акцию общий объем выплат НК за 2022 год составит 694 руб. на акцию.

Оценка роста ВВП США в I квартале была повышена до 1,3% с 1,1% в годовом выражении, хотя эксперты не ожидали изменений. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.

Нефть упала после заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что он не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня.

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост, индекс Мосбиржи превысил 2680 пунктов и обновил максимум с начала апреля 2022 года, нейтрально отреагировав на расширение Японией антироссийских санкций; также инвесторы ожидали новостей по дивидендам "Роснефти".

Совет директоров "ТГК-2" (-4,1% и -3,4% "префы") рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания в пятницу.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+7,8%) по МСФО в первом квартале 2023 года составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "ОГК-2" (-7%) рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0581 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля.

Нефть Brent поднялась выше $76,6 за баррель. Давление на рынок по-прежнему оказывала неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден ранее отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.

В период со 22 по 26 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Московской биржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+14%), "Совкомфлота" (+13%), ПАО "Россети Волга" (+9%); хуже рынка оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (-7%), "Соллерса" (-7%), "ОГК-2" (-6%).

Динамику рынка акций РФ в конце мая - начале июня по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2650-2720 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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