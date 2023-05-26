Рубль в пятницу немного подрос к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 26 мая. Доллар США и евро немного подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подрос к бивалютной корзине перед выходными днями и единым днем уплаты налогов в понедельник, 29 мая.

Курс доллара США составил 80,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,68 руб./EUR1, подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,5 копейки - до 82,59 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,4 копейки - до 11,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос по итогам пятницы, участники рынка закрывали позиции перед выходными днями. Кроме того, поддержку рублю оказали повышение цен на нефть и усиление спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за май. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая.

Тем временем, ЦБ РФ посвятил вопросу расчетов с покидающими Россию нерезидентами отдельную главу в традиционном "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном в пятницу. Всего за период с марта 2022 года по март 2023 года было совершено около 200 сделок "на выход", при этом лишь 20% из них - сделки, связанные с продажей нерезидентами активов дороже $100 млн, приводит статистику ЦБ.

"Выплаты нерезидентам, проводимые в валютах недружественных стран, могут вызывать всплески волатильности на российском валютном рынке. Пока данный фактор не был ключевым: среди одобренных с октября 2022г сделок всего пять предполагали выплаты нерезидентам на сумму свыше $400 млн", - отмечается в документе регулятора.

Однако на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 г. эти операции "могут оказывать более значимое влияние на валютный рынок", констатирует ЦБ. "Отдельное внимание Банк России уделяет также контролю рисков, связанных с возможными всплесками волатильности на российском валютном рынке в результате совершения таких сделок, поэтому покупателям рекомендуется равномерно распределять приобретение валюты на внутреннем валютном рынке", - сказано в документе ЦБ.

"Российский рубль в пятницу вновь консолидировался у отметки 80 рублей за доллар, торги проходили при сниженной активности игроков и почти полном отсутствии новостных поводов. Поддержку валюте оказывал налоговый период, а также отсутствие негативных геополитических новостей", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль третий день подряд действует по одному сценарию: планомерное укрепление в первой половине торгов, которое затем полностью или в большей степени нивелируется. Все это происходит в рамках консолидации, стартовавшей во второй половине предыдущей недели. Доллар находится в консолидационном диапазоне 79,7-80,5 руб., амплитуда разнонаправленных движений валютных пар внутри боковых коридоров постепенно уменьшается, что может привести к скорому и сильному выходу из консолидации. Негативным признаком для рубля выступает тот факт, что он не сумел воспользоваться приближением налогового периода, пик которого приходится на ближайший понедельник. Не ощущается агрессивных продаж иностранной валюты со стороны экспортеров, или такой навес предложения встречает адекватный спрос, предотвращающий укрепление рубля. Правда, в апреле наблюдалась похожая картина, и как раз со дня пика налоговых платежей началось быстрое подорожание рубля. Тем не менее, отсутствие активизации экспортеров в традиционный для этого период может свидетельствовать о сохранении непростой ситуации с экспортной выручкой. Учитывая временной лаг влияния на нее динамики нефтяных цен, которые сильно просели в начале месяца, мы можем увидеть на краткосрочном горизонте импульс ослабления рубля, которым закончится текущая консолидация", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составляет $76,8 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1%, до $72,5 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса близки к заключению соглашения о повышении потолка госзаимствований. Источники издания отмечают, что переговорщики пока не достигли окончательного соглашения, однако существенно сблизили позиции.

С начала текущего года нефть подешевела примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики, а также ужесточения глобальной денежно-кредитной политики.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,74 копейки, до 79,9667 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,23 копейки, до 85,919 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 3,94 копейки по отношению к четвергу и составил 79,9717 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 4,33 копейки и составил 79,9782 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 308,796 млн, из которых $365,542 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $943,254 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,88 копейки, до 85,8677 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, уменьшился на 1,14 копейки, до 85,9182 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR664,869 млн, из которых EUR285,346 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR379,523 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли на 3 базисных пункта - до 7,48% и 7,65% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.