Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 26 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне сохраняющейся неопределенности с потолком госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение.

США обречены на оказание дополнительной помощи банкам без проведения реформы отрасли, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Конгресс должен потребовать от банков финансировать себя в большей степени за счет капитала акционеров, а в меньшей степени за счет долга, написал он в эссе, которое было опубликовано в понедельник. Кашкари хочет, чтобы владельцы банков ставили на кон больше собственных денег, чтобы американским налогоплательщикам не пришлось покрывать расходы в случае следующего банкротства банка. Серия банковских кризисов показывает, что текущий подход к регулированию неадекватен, поскольку он ошибочно предполагает, что банковские управляющие будут избегать неразумных инвестиций, в то время как регулирующие органы смогут безошибочно предвидеть возникающие риски для сектора, полагает он. "Но единственная гарантия, которая у нас есть, заключается в том, что люди совершают ошибки и будут продолжать их делать", - написал Кашкари.

По его словам, руководство Федеральной резервной системы, "в том числе я, и большинство участников рынка не ожидали высокой инфляции". "В наших традиционных моделях стресс-тестов предполагалось, что повышение ставок на самом деле хорошо для банков", и их маржа растет при повышении ставок, отметил он. Кроме того, считалось, что государственные облигации не несут в себе риска. Все эти ошибки показывают, что сложная система регулирования не может спасти банки от неизбежных ошибок, но Кашкари утверждает, что простое требование к банкам финансировать себя за счет большего акционерного капитала и меньшего долга позволит им покрыть значительные убытки, когда наступит следующий кризис.

Расстановка сил как на глобальных долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов во вторник не изменилась. Глобальные инвесторы продолжили оценивать перспективы переговоров о повышении потолка госдолга США. Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен вновь заявила, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь не показали ярко выраженной динамики, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств. Нервозность на рынке базовых активов нарастает в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам, в частности, по вопросу сокращения бюджетных расходов, на котором настаивают республиканцы. Очередные переговоры между представителями Байдена и Маккарти во вторник зашли в тупик.

В четверг котировки отечественных евробондов слегка снизились под давлением продолжившегося падения цен US Treasuries. Давление на американский долговой рынок по-прежнему оказывали сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный 24 мая, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США. "Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе. В то же время "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе. Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

В последний день недели цены US Treasuries продолжили умеренно снижаться, в то время как колебания котировок отечественных евробондов вновь не выходили за рамки бокового диапазона. В центре внимая глобальных инвесторов оставались новости о ходе переговоров представителей Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей относительно лимита на государственные заимствования.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,4% - до 64,18% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 9,78% годовых); бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,48%, до 68,94% от номинала (доходность снизилась за пять дней на 3 базисных пункта и составила 8,83% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 19 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,52%, подорожав до 43,37% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 12,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене почти на 2% - до 45,33% от номинала (их доходность снизилась на 246 базисных пунктов и составила 34,24% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году увеличились за пять дней на 3,6% и составили 46,03% от номинала (их доходность снизилась на 95 базисных пунктов - до 26,7% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 2,1%, до 42,52% от номинала (их доходность снизилась на 39 базисных пунктов и составила 21,98% годовых).

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,48%, до 90,13% от номинала (его доходность выросла на 400 базисных пунктов - до 37,16% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за неделю на 0,05%, составив 65,88% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.