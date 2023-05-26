"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi с целевой ценой HKD14,5 за штуку, что соответствует потенциалу роста 38% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Xiaomi отчиталась за 1К23 лучше ожиданий, - пишут аналитики. - Выручка упала на 18,9% г/г, что на 1,5% выше нашего прогноза. Причина в том, что рост средней цены смартфонов и выручки в сегменте интернета вещей оказался сильнее, чем ожидалось. Скорректированная чистая прибыль Xiaomi составила CNY3,23 млрд - на 5,9% выше нашей оценки. Общая выручка и валовая рентабельность смартфонов также оказались немного выше ожиданий. В 1К23 выручка Xiaomi в сегменте смартфонов снизилась на 23,6% по сравнению с 1К22 до CNY34,99 млрд, объем отгрузок упал на 21,1% до 30,4 млн единиц. В основном это было связано с тем, что мировой рынок смартфонов остается под давлением. Доля Xiaomi на рынке смартфонов в 1К23 составила 11,3% (третье место в мире)".

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