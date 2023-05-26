"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг Ozon до 2446 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг (ADS) Ozon до 2446 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Оператор маркетплейса в I квартале 2023 года впервые за свою историю заработал чистую прибыль в размере 10,7 млрд рублей (годом ранее был убыток в размере 19,1 млрд рублей).Продолжающийся стремительный рост выручки вкупе со снижением затрат помогают Ozon показывать плюс по EBITDA четвертый квартал подряд. Бизнес Ozon пока не достиг уровня безубыточности, и в отчете за II квартал 2023 года мы, вероятно, вновь увидим убытки. Но компания усердно работает над выходом в прибыль, что видно по динамике сокращения убытков и уже устойчиво положительному EBITDA. Более того, мы по-прежнему ждем, что Ozon продолжит расти быстрее рынка онлайн-ритейла и сохранит опережающие темпы роста товарооборота как минимум вдвое в этом году. Поэтому мы подтверждаем торговую идею на покупку акций Ozon и повышаем наш таргет до 2446 руб./акцию на горизонте года", - пишет аналитик.

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