Рубль днем немного подрастает к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 26 мая. Доллар США и евро немного дешевеют на Московской бирже в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине перед выходными днями и единым днем уплаты налогов в понедельник, 29 мая.

Курс доллара США составил 79,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,95 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,43 копейки - до 82,66 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,6 копейки - до 11,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем немного повышается в основных валютных парах перед выходными днями. Кроме того, поддержку рублю оказывает повышение цен на нефть и усиление спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за май. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая.

"Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне 79,5-81 руб. к доллару США, поддерживаемая продажей части валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. На следующей неделе рубль потеряет поддержку экспортеров, поэтому может сыграть отложенный эффект от укрепления доллара США и снижения нефтяных котировок. На этом фоне национальная валюта как минимум может сдвинуться к верхней границе узкого диапазона - 81 руб.", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"В ходе сессии, на наш взгляд, наиболее вероятным выглядит продолжение бокового движения рубля, которое наблюдалось в последнюю неделю. При этом прохождение пика налоговых выплат и некоторое ухудшение ситуации в ценах на нефть несут на себе риски перехода рубля к ослаблению. Однако приближение выходных, скорее всего, сдержит активность продавцов в рубле, что приведет к продолжению консолидации национальной валюты", - говорит главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

"На валютном рынке Московской биржи сохраняется безыдейность, торговая активность валютами остается в рамках своих средненедельных значений. Мы полагаем, что на текущий момент ключевые участники торгов, а именно экспортеры и импортеры, находятся в ожидании новых драйверов для выхода на рынок. (. . .) Сегодня, мы полагаем, давление на позиции иностранных валют на рынке может слегка увеличиться на фоне приближающегося окончания налоговых выплат в понедельник. Считаем актуальным диапазоном для пары "доллар-рубль" 79-80,5 руб./$1. Впрочем, ввиду увеличения роли рубля во внешнеторговых расчетах ожидать значимого эффекта на валюту не приходится", - полагает главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу на фоне позитивных сигналов в отношении ситуации с потолком госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $76,76 за баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,88%, до $72,45 за баррель.

Представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США близки к заключению соглашения об увеличении лимита на государственные заимствования на два года, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, Штаты получили шанс избежать дефолта по госдолгу, который мог случиться, по разным оценкам, примерно в начале июня из-за нехватки средств на выплаты процентов у американского Минфина.

Кроме того, нефтяные котировки поддерживает потенциальный дефицит предложения в результате лесных пожаров в Канаде, отмечает специалист по стратегии DailyFX Дэниел Маккарти.

Накануне министерство торговли Штатов улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты не ожидали пересмотра данных.

Кроме того, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 4 тыс., до 229 тыс. человек, но оказалось меньше прогноза на 16 тыс.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли на 3 базисных пункта - до 7,48% и 7,65% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.