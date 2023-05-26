Возможны попытки закрепления индекса Мосбиржи выше 2700п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможны попытки закрепления индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок, судя по обновлению индексом Мосбиржи многомесячных максимумов, готов к развитию восходящего движения на следующей неделе с возможными попытками закрепления индикатора выше 2700 пунктов. Поддержку покупателям продолжат оказывать дивидендные истории (в частности, ожидания выплат по "Совкомфлоту", "ЛУКОЙЛу", "Татнефти", "ТГК-14", "Полюсу", "Башнефти", "Сургутнефтегазу", "МТС", "ЛСР", "Газпром нефти" и АФК "Система"). Оптимизм сохраняется и в банковском секторе, в частности по Сбербанку, динамика цены акций которого важна для всего рынка. Для индекса РТС в то же время может быть благоприятен более крепкий рубль в условиях налогового периода с возможной целью повышения до 1080 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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