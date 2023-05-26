"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Совкомфлота

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота" в связи с отсутствием определенности о дальнейшей динамике фрахтовых ставок, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Совкомфлот вновь опубликовал сильную отчетность (за первый квартал 2023 года по МСФО), этого удалось достичь за счет благоприятной конъюнктуры на рынке морской перевозки энергоносителей. Отчетность выглядит еще выгоднее на фоне слабого первого квартала 2022 года. Объявление о сохранении приверженности дивидендной политике по выплатам 50% скорректированной чистой прибыли и сильная прибыль создают сильную базу для дивидендов за 2023 год, однако размер скорректированной чистой прибыли пока не опубликован, и у нас пока нет твердой уверенности о сохранении сильной динамики финрезультатов в течение оставшегося года", - указывает эксперт в комментарии.

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