"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ford Motor с целью $12,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: $10,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания Ford получит доступ к зарядным станциям электрокаров Tesla в рамках нового заключенного партнерства, что, по мнению аналитиков, позитивно скажется на потенциале роста данного направления.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $12,5. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $10,8 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88", - указывают эксперты "Финама".

Ford Motor Company - американская автомобилестроительная компания. Четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования.

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