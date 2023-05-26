"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Группы "Самолет", несмотря на слабую конъюнктуру на рынке недвижимости на данный момент, мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции "Самолета", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Считаем "Самолет" самым интересным инвестиционным кейсом среди других российских девелоперов - диверсификация бизнеса позволяет компании быть более устойчивой в условиях текущего непростого периода на рынке недвижимости, - пишут эксперты. - "Самолет" продемонстрировал впечатляющие темпы роста финансовых и операционных показателей в 2022 году, фактически удвоив масштаб бизнеса, несмотря на сложные рыночные условия. Помимо этого, застройщик вышел на рынок загородной недвижимости, и портфель бизнеса ИЖС уже оценивается более чем в 80 млрд руб. На конец 2022 года через диджитал-сервис "Самолет Плюс" проходит более 3% всех сделок с недвижимостью в стране".

Основными драйверами роста для акций "Самолета" аналитики видят расширение географии присутствия и снижение зависимости от Московского региона, рост бизнеса ИЖС, а также дальнейшее развитие диджитал-проектов.

Группа "Самолет" - одна из крупнейших российских корпораций в сфере девелопмента и PropTech. Компания входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимая 2-е место как по объемам текущего строительства на май 2023 года, так и по вводу жилья в эксплуатацию в 2023 году.

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