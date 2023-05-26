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Главная / Мнения аналитиков / Тренд на дальнейшее ослабление рубля сохраняется - "Ингосстрах-Инвестиции"
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26 мая 2023 года 13:42
Тренд на дальнейшее ослабление рубля сохраняется - "Ингосстрах-Инвестиции"
Тренд на дальнейшее ослабление рубля сохраняется, считают аналитики управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции". "Курс рубль/доллар в пятницу сохранил отметку в 80 руб./$1 при нормализации активности торгов. Краткосрочным фактором давления на доллар станет налоговый период и подготовка экспортеров ("Лукойл", "Роснефть", "ФосАгро" и т.д.) к выплате дивидендов, что может привести к некоторому укреплению курса рубля. Определенную поддержку национальной валюте окажет и утвержденный лимит на покупку валюты резидентами для последующих расчетов по сделкам с уходящими из России иностранными инвесторами в размере $1 млрд. Тем не менее, тренд на дальнейшее ослабление рубля сохраняется", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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