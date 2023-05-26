"БКС МИ" понизил целевую цену акций Baidu до HKD144

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Baidu Inc. до HKD144 за штуку на горизонте года, сохранив рейтинг на уровне "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс.

Предполагаемый потенциал роста составляет 24% от текущих уровней.

"Мы считаем, что у бумаг Baidu есть возможности для роста котировок, поскольку компания остается лидером среди поисковых систем Китая и успешно развивает другие направления. В этом году рост выручки Baidu может ускориться за счет восстановления сегмента интернет-рекламы. Также компания постепенно улучшает маржинальность благодаря повышению эффективности. В мультипликаторах сохраняется дисконт к средним уровням", - отмечают эксперты.

Baidu - китайская транснациональная технологическая компания, основанная в 2000 году, которая специализируется на услугах и продуктах, связанных с интернетом, а также на искусственном интеллекте (AI).

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