Обстановка в промышленном секторе России благоприятна - "Финам"

Обстановка в промышленном секторе России благоприятна и останется таковой во 2К23, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились второй месяц подряд. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов (52,6 пункта), что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе на фоне увеличения объема производства и новых заказов. Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок, а также формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток. В то же время компании продолжают повышать показатель занятости на своих производствах, что позволяет уменьшить количество незавершенных работ и увеличить запасы. Мы полагаем, что рыночная конъюнктура в промышленности России будет оставаться благоприятной во II квартале 2023 года", - пишут эксперты инвесткомпании.

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