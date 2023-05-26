"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Host Hotels & Resorts с прогнозной стоимостью на уровне $22 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Плюсы для компании - высокое качество отелей в деловых районах и на прибрежных курортах, восстановление отрасли после пандемии COVID-19. По оценкам аналитической компании в сфере гостиничного бизнеса STR, средняя цена одной ночи и выручка за номер к концу 2023 года превысят уровни 2019 года. В авангарде восстановления будут туристические поездки, в особенности среди состоятельных клиентов с большими бюджетами. У эмитента хорошие позиции в этом сегменте. Компания выиграет и от восстановления бизнес-поездок (вновь организуются конференции и торговые ярмарки). Host Hotels также на руку слабое предложение на курортах присутствия из-за спада строительства гостиничных помещений с пандемии. Акции компании привлекательны для инвесторов, которые хотят зайти в гостиничную отрасль", - указывают эксперты.

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