Акции Северстали привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Ингосстрах-Инвестиции"

Текущий уровень котировок акций "Северстали" достаточно привлекателен для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции".

"2022 год был достаточно сложным для российских компаний сектора черной металлургии. В этом году наблюдается улучшение ситуации в отрасли - загрузка металлургических предприятий составляет около 90-95%, что является достаточно хорошим уровнем. Основным компаниям сектора удалось в значительной мере переориентировать поставки, существенную поддержку оказал спрос на внутреннем рынке", - пишут аналитики.

Ценовая динамика с начала года на внутреннем рынке, на их взгляд, также складывается благоприятно для компаний сектора - рост цены на сталь и арматуру с начала февраля 2023 года составил почти на 30%.

"По нашим оценкам, сильный спрос на внутреннем рынке и начало строительного сезона могут оказать поддержку финансовым показателям компании. Мы считаем, что "Северсталь" может быть одной из первых компаний сектора, которая вернется к дивидендным выплатам. Мы считаем текущий уровень котировок компании достаточно привлекательным для долгосрочных инвестиций в акции компании", - указывают стратеги "Ингосстрах-Инвестиций".

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