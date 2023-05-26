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26 мая 2023 года 11:20

Рынок акций РФ утром возобновил подъем во главе с Магнитом и Газпромом, индекс Мосбиржи обновил максимум за год

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов на фоне известий о введении Японией новых антироссийских санкций возобновил подъем вслед за мировыми площадками и в ожидании новостей по дивидендам "Роснефти". Индекс Мосбиржи превысил 2660 пунктов и обновил максимум с апреля 2022 года, лидерами роста вступают акции "Магнита" и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2660,92 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2664,16 пункта), индекс РТС - 1049,62 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,4%.

Доллар просел до 79,84 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+2,4%), "Газпрома" (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Акции "Интер РАО" торгуются на Мосбирже последний день с дивидендами за 2022 год (0,2837 рубля на акцию).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу можно ожидать плавного роста рынка акций в течение дня, но крайне сдержанного по причине спокойствия на валютном и нефтяном рынках. Более того, существует риск дополнительного давления на рынок сырья, а также нервозность в истории с потолком госдолга США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в России продолжают ждать дивидендных новостей ("Роснефть"), а за рубежом - долговых. Цены на нефть пытаются восстановиться после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.

Пятничный торговый день в США будет последним перед трехдневными выходными, что усиливает напряженность в отношении долгового вопроса. Тем временем, на рынке в пятницу также ждут публикации предпочитаемого ФРС инфляционного индикатора - базового ценового индекса потребления, который может показать сохранение темпов инфляции на уровне 4,6% г/г.

Нефть накануне упала после слов вице-премьера РФ Александра Новака о маловероятном изменении квот ОПЕК+ на июньском заседании. Тем не менее, в случае позитивных общеэкономических новостей и, в частности, достижения соглашения по лимиту госдолга США, нефтяные цены все еще могут подскочить в район $80 за баррель Brent (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Предстоящие длинные выходные в США также ознаменуют начало сезона летних автомобильных поездок и повышенного спроса на бензин.

Индекс МосБиржи продолжает тестировать сопротивление 2655 пунктов, долларовый индекс РТС делает заявку на выход вверх из диапазона 1030-1050 пунктов. В течение дня может поступить рекомендация совета директоров "Роснефти" по дивидендам за 2022 год. Акционеры "ЛУКОЙЛа" накануне одобрили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на бумагу (доходность 8,4%), отмечает Кожухова.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что реинвестирование поступающих дивидендов поддержит рынок акций, в среднесрочной перспективе ожидается рост индекса Мосбиржи. Вверх рынок могут тянуть финансовый сектор, ИТ и отдельные сильные нефтяники. В качестве ближайшего ориентира по индексу выступает уровень 2700 пунктов. В США впереди длинные выходные, а у властей на повестке дня напряженные переговоры, чтобы избежать технического дефолта страны.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что внешний фон не способствует росту рынка.

"В отношениях США и КНР продолжают возникать эпизоды для дальнейшей санкционной эскалации. Нефть едва стабилизировалась после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака. Япония объявила о расширении российского списка компаний и физлиц под санкциями. Кроме того, может сработать "эффект пятницы", когда спекулянты будут закрывать позиции, открытые на неделе", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-1,7%: просел Dow Jones (-0,1%) из-за опасений дефолта США по госдолгу, подскочил Nasdaq (+1,7%) благодаря сильной отчетности чипмейкера Nvidia (+24%).

Давление на фондовый рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет".

Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций благодаря ИТ-сектору и оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, Гонконг закрыт в связи с госпраздником), стагнирует Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 просели на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,03 за баррель (-0,3% и -2,7% накануне), июльская цена WTI - $71,72 за баррель (-0,2% и -3,4% в четверг).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+15%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+7,5% и +16,7% "префы"), ПАО "Генетико" (+6,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,9%).

Подешевели акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,7% и -4,1% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,8% и -1,8% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,6%).

Совет директоров "ТГК-2" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания утром в пятницу.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 10,94 млрд рублей (из них 2,27 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,26 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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