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26 мая 2023 года 10:54

Вероятно продолжение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение сложившегося равновесия и продолжение боковой динамики торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в четверг подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Регулятор принимает во внимание возможное усиление влияния бюджетного фактора на инфляцию, активизацию потребительского спроса и проинфляционные риски со стороны рынка труда. Кроме того, инфляционные риски создают повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы. Фактическая инфляция пока остается ниже таргета ЦБ РФ в 4%, но с учетом высоких инфляционных ожиданий и лагов в действии денежно-кредитной политики регулятор может действовать на опережение. На фоне риторики руководства ЦБР вероятность сценария повышения ставки на ближайших заседаниях усиливается. При этом, судя по котировкам ОФЗ, рыночные ожидания предполагают преимущественно сохранение ставки в ближайшие месяцы", - указывает эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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