.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" закрыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в Alphabet против NVIDIA
.
26 мая 2023 года 10:36
"БКС МИ" закрыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в Alphabet против NVIDIA
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Alphabet Inc. против "шорта" в акциях NVIDIA Corp." с ожидаемым спредом между этими бумагами 28,5%, сообщается в материале аналитиков. "С момента выхода торговой идеи (14 апреля) акции Alphabet выросли на 14,5%, а NVIDIA - на 43%. Спред между бумагами составил 28,5%. NVIDIA остается вне конкуренции на рынке видеокарт для центров обработки данных, что выводит мультипликаторы компании на новые максимумы. Мы видим высокий риск реализации сценария дальнейшего роста акций NVIDIA, поэтому закрываем пару "Лонг Alphabet / Шорт NVIDIA", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
.
26 мая 2023 года 11:54
Текущий уровень котировок акций "Северстали" достаточно привлекателен для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции". "2022 год был достаточно сложным для российских компаний сектора черной металлургии. В этом году наблюдается улучшение ситуации в... читать дальше
.26 мая 2023 года 11:35
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций XPeng с $8 до $6,5 за штуку на фоне слабых квартальных результатов эмитента, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "XPeng представила слабые (не оправдавшие ожиданий рынка)... читать дальше
.26 мая 2023 года 11:20
Рынок акций РФ утром возобновил подъем во главе с Магнитом и Газпромом, индекс Мосбиржи обновил максимум за год
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов на фоне известий о введении Японией новых антироссийских санкций возобновил подъем вслед за мировыми площадками и в ожидании новостей по дивидендам "Роснефти". Индекс Мосбиржи превысил 2660 пунктов и обновил максимум с апреля 2022 года, лидерами роста вступают акции "Магнита" и "Газпрома". читать дальше
.26 мая 2023 года 11:13
Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг вновь окончил день без существенных изменений. Заметное коррекционное снижение нефтяных цен и продолжившееся укрепление доллара не способствовало снижению курса... читать дальше
.26 мая 2023 года 10:54
Вероятно сохранение сложившегося равновесия и продолжение боковой динамики торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в четверг подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях... читать дальше
.26 мая 2023 года 10:25
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Россети Центр и Приволжье", сообщается в комментарии начальника Управления анализа рынков Алексея Павлова. Эмитент по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,3 млрд рублей (+33,5% г/г). Выручка... читать дальше
.26 мая 2023 года 10:13
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5300 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка. Эксперты обращают внимание на утверждение акционерами "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании в четверг решения о... читать дальше
.26 мая 2023 года 10:02
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут собрание акционеров "ММК" и макростатистика: - Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за апрель; - Заказы на товары длительного пользования в США... читать дальше
.26 мая 2023 года 09:54
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.26 мая 2023 года 09:49
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. "Текущий рыночный сантимент в данный момент не настраивает на покупки перед выходными. Вполне возможно, что мы вновь увидим разнонаправленную... читать дальше
.26 мая 2023 года 09:35
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на торговую сессию в пятницу составляет 79-80,5 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "На валютном рынке Мосбиржи сохраняется безыдейность, торговая активность валютами остается в... читать дальше
.26 мая 2023 года 09:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью $62,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования перешел... читать дальше
.26 мая 2023 года 09:14
Торговый диапазон $74-78 за баррель по нефти марки Brent может оставаться актуальным в ближайшие дни, на горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Нефтяные цены в четверг растеряли часть приобретений предыдущего дня.... читать дальше
.26 мая 2023 года 09:10
Уолл-стрит закрылась без единой динамики в четверг. Фондовые индексы АТР демонстрируют слабый подъем в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу. читать дальше
.26 мая 2023 года 09:00
Москва. 26 мая. Доллар США и юань едва заметно колеблются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.