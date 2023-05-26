"БКС МИ" закрыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в Alphabet против NVIDIA

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Alphabet Inc. против "шорта" в акциях NVIDIA Corp." с ожидаемым спредом между этими бумагами 28,5%, сообщается в материале аналитиков.

"С момента выхода торговой идеи (14 апреля) акции Alphabet выросли на 14,5%, а NVIDIA - на 43%. Спред между бумагами составил 28,5%. NVIDIA остается вне конкуренции на рынке видеокарт для центров обработки данных, что выводит мультипликаторы компании на новые максимумы. Мы видим высокий риск реализации сценария дальнейшего роста акций NVIDIA, поэтому закрываем пару "Лонг Alphabet / Шорт NVIDIA", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.