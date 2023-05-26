"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Россети Центр и Приволжье", сообщается в комментарии начальника Управления анализа рынков Алексея Павлова.

Эмитент по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,3 млрд рублей (+33,5% г/г). Выручка выросла на 15,6% г/г (до 34,1 млрд рублей), операционные расходы - на 14,7% г/г (до 26,8 млрд рублей). Операционная прибыль увеличилась на 20,9% г/г (до 7,9 млрд рублей), прибыль до налогообложения - на 28,6% г/г (до 7,8 млрд рублей).

"Впечатляющая динамика на уровне чистой прибыли. Напомним, что по РСБУ по итогам первого квартала 2023 года она составила 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше в годовом сопоставлении. Таким образом, с учетом опережающего роста тарифов на передачу электроэнергии текущий год обещает быть сильным для "Россети Центр и Приволжье". По нашим консервативным оценкам, форвардный дивиденд на акцию здесь может составить 0,038 руб., что подразумевает доходность более 17% к текущим котировкам. Сохраняем рекомендацию "покупать" по данным бумагам", - указывает эксперт.

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