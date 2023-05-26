Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600-2650п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

"Текущий рыночный сантимент в данный момент не настраивает на покупки перед выходными. Вполне возможно, что мы вновь увидим разнонаправленную динамику бумаг", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.