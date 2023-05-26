Рубль, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 79-80,5 руб./$1 - ПСБ

Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на торговую сессию в пятницу составляет 79-80,5 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"На валютном рынке Мосбиржи сохраняется безыдейность, торговая активность валютами остается в рамках своих средненедельных значений. Мы полагаем, что на текущий момент ключевые участники торгов, а именно экспортеры и импортеры, находятся в ожидании новых драйверов для выхода на рынок. Отметим, что технически, несмотря на сильные уровни сопротивления в диапазоне 80-82 руб./$1, а также отсутствия значимых драйверов для укрепления рубля, валюты, особенно юань (на фоне ослабления валюты на глобальных рынках), близки к выходу из своих диапазонов консолидации, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что давление на позиции иностранных валют на рынке может слегка увеличиться в пятницу на фоне приближающегося окончания налоговых выплат в понедельник. Считаем актуальным диапазоном для пары доллар/рубль - 79-80,5 руб./$1. Впрочем, ввиду увеличения роли рубля во внешнеторговых расчетах ожидать значимого эффекта на валюту не приходится".

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