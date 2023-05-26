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26 мая 2023 года 09:10

Цена акций Nvidia выросла почти на 25%

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в четверг. Фондовые индексы АТР демонстрируют слабый подъем в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Американский фондовый индекс Dow Jones снизился по итогам торгов в четверг на 0,1% из-за опасений дефолта США по госдолгу, тогда как Nasdaq подскочил на 1,7% благодаря сильной отчетности чипмейкера Nvidia.

Давление на фондовый рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет".

Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Тем временем министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось до 229 тыс. человек с пересмотренных 225 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали повышения до 245 тыс. с объявленных ранее 242 тыс.

Также участники рынка следили за квартальной отчетностью крупных компаний.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) взлетели в цене на 24,3%. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 26%, несмотря на снижение выручки, а также спрогнозировал рекордную выручку во втором финквартале.

Цена бумаг Dollar Tree (SPB: DLTR) снизилась на 12%. Оператор сети магазинов-дискаунтеров зафиксировал сокращение чистой прибыли в первом квартале текущего фингода и ухудшил годовой прогноз для этого показателя.

Рыночная стоимость American Eagle Outfitters Inc. упала также на 12% после того, как производитель и ритейлер одежды спрогнозировал сокращение выручки во втором финквартале и по итогам фингода в целом.

Капитализация Best Buy Co. (SPB: BBY) выросла на 3,1%. Крупнейший в США ритейлер электроники в минувшем финквартале сократил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка не дотянула до прогнозов.

Американская Guess Inc. отчиталась о чистом убытке в прошлом финансовом квартале и уменьшила выручку, однако скорректированная прибыль производителя одежды и аксессуаров превзошла ожидания аналитиков. Акции компании подорожали на 8,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 35,27 пункта (0,11%) и составил 32764,65 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 5,5%, а лидером роста - бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 3,8%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 36,04 пункта (0,88%) - до 4151,28 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 213,93 пункта (1,71%) и составил 12698,09 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабый подъем в ходе торгов в пятницу вслед за скачком американского индекса Nasdaq накануне и благодаря оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, хотя еще не завершены.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Тем временем американский индекс Nasdaq накануне подскочил на 1,7%, во многом за счет роста акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) почти на 25%. Это стало позитивным фактором для азиатских компаний, представляющих техсектор.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднимается на 0,2% в пятницу, однако может завершить неделю резким снижением.

Акции китайских ИТ-компаний дорожают, тогда как бумаги работающих в секторе альтернативной энергетики фирм дешевеют, включая Longi Green Energy (-4,7%), BYD Company (-4,6%), Contemporary Amperex (-2,1%), Sungrow Power (-5,1%) и Tianqi Lithium (-4,5%).

Гонконгская биржа закрыта в связи с государственным праздником.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил около 0,8%.

Цена акций Tokyo Electron растет на 5,1%, Advantest - на 1,5%, Renesas Electronics - на 3,7%, IBIDEN - на 4,8%, SUMCO - на 2,8%.

Также подъем демострируют акции таких крупных компаний, как Sony Group (0,9%), SoftBank Group (0,5%), Shin-Etsu Chemical (1,5%), Mitsubishi Heavy (2,9%) и Oriental Land (2,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,1%.

Как и в других странах АТР, капитализация технологических компаний преимущественно растет. В то же время горнодобывающий и энергетический сектор в целом снижается вслед за акциями Woodside Energy (-0,6%), Santos (-0,6%), Newcrest Mining (-1,1%) и Northern Star Resources (-0,7%).

В то же время цена бумаг BHP Group поднимается на 0,8%, Rio Tinto - на 1,6%.

Рыночная стоимость Telix Pharmaceuticals опускается на 2%, CSL Ltd - на 0,8%, Fisher & Paykel - на 4,5%, Pilbara Minerals - на 0,7%, Allkem - на 1,4%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавил 0,2%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 2,2%, Hyundai Motor - на 0,5%.

Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск в пятницу составляет $76,01 за баррель, что на $0,25 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $2,1 (2,7%), до $76,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,1 (0,14%), до $71,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $2,51 (3,4%), до $71,83 за баррель.

Обе марки вряд ли сильно изменятся в стоимости по итогам недели, указывает Trading Economics.

"Беспорядок вокруг переговоров о потолке госдолга, которые ушли на "дополнительное время", заставляет опасаться дефолта, - заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн, чьи слова приводит MarketWatch. - Эти опасения отвлекают нефтяной рынок от притаившегося дефицита предложения, который может нанести экономике больше ущерба, чем дефолт Соединенных Штатов".

Между тем министерство торговли США в среду улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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