Торговый диапазон $74-78/барр. пока остается актуальным для нефти - БКС Экспресс

Торговый диапазон $74-78 за баррель по нефти марки Brent может оставаться актуальным в ближайшие дни, на горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные цены в четверг растеряли часть приобретений предыдущего дня. Катализатором стало заявление российского вице-премьера Александра Новака о том, что он считает маловероятными новые сокращения ОПЕК+ на заседании в июне. Фьючерсы на нефть марки Brent нарисовали на графике ложный пробой сопротивления $78 за баррель и устремились вниз. Краткосрочный растущий канал пока в силе, но та скорость, с которой котировки снижались, указывает на силу продавцов. В случае ухудшения сентимента нельзя исключать краткосрочный спуск ниже $75 за баррель, - пишет аналитик в обзоре. - Среднесрочно потенциал для роста есть, но участники рынка опасаются системных рисков и проявляют осторожность. Торговый диапазон $74-78 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. На горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80, поскольку на физических рынках сохраняется дефицит поставок, который может усугубиться с наступлением высокого автомобильного сезона".

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