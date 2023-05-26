.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
"Опора" и Генпрокуратура подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес
Деловое объединение "Опора России" совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Предлагается изменить систему по пяти пунктам, пишут "Ведомости". Во-первых, изменить порядок возбуждения...
 
Типографии переходят на производство упаковки
Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха, рассказали "Известиям" представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса. Это подтвердили и участники полиграфического рынка, отметив, что упаковка - перспективное...
 
Помогут ли "молочные талоны" спасти от затоваривания
Производители молока в РФ жалуются на затоваривание складов из-за падения внутреннего потребительского спроса и трудностей с экспортом, пишет "Независимая газета". Цены на молочные продукты снижаются, а рассчитанное на длительное хранение сухое...
 
26 мая 2023 года 09:00

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Москва. 26 мая. Доллар США и юань едва заметно колеблются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,15 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, на рубль давят как продолжающая дешеветь нефть, так и санкционная повестка. С другой, поддержку нацвалюте оказывает приближающийся день единого налогового платежа - в этом месяце он выпадает на понедельник, 29 мая. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая влияния на рубль.

В пятницу утром японский МИД сообщил, что Япония ужесточает санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Как следует из сообщения, в обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы в Японии замораживаются. Вводятся также экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,01 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,74 за баррель, что на 0,11% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия примет участие в дискуссии на ближайшей встрече стран ОПЕК+ 4 июня, однако будет придерживаться ранее принятых решений. На встрече предполагается обсудить состояние рынка и в случае необходимости принять новые меры для достижения баланса на нефтяном рынке.

"Встречи Группы ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности рынка. Это системный подход, который также будет основой встречи ОПЕК+ в июне, где в случае необходимости могут быть приняты решения", - сказал Новак.

Американский фондовый индекс Dow Jones снизился по итогам торгов в четверг на 0,1% из-за опасений дефолта США по госдолгу, тогда как Nasdaq подскочил на 1,7% благодаря сильной отчетности чипмейкера Nvidia.

Давление на фондовый рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет".

Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются без единой динамики: японский Nikkei 225 прибавляет 0,52%, китайский CSI300 снижается на 0,41%, гонконгский Hang Seng теряет 1,93%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,22%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 мая 2023 года 11:54
Акции Северстали привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Ингосстрах-Инвестиции"
Текущий уровень котировок акций "Северстали" достаточно привлекателен для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции". "2022 год был достаточно сложным для российских компаний сектора черной металлургии. В этом году наблюдается улучшение ситуации в...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 11:35
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций XPeng до $6,5
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций XPeng с $8 до $6,5 за штуку на фоне слабых квартальных результатов эмитента, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "XPeng представила слабые (не оправдавшие ожиданий рынка)...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 11:20
Рынок акций РФ утром возобновил подъем во главе с Магнитом и Газпромом, индекс Мосбиржи обновил максимум за год
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов на фоне известий о введении Японией новых антироссийских санкций возобновил подъем вслед за мировыми площадками и в ожидании новостей по дивидендам "Роснефти". Индекс Мосбиржи превысил 2660 пунктов и обновил максимум с апреля 2022 года, лидерами роста вступают акции "Магнита" и "Газпрома".    читать дальше
.
26 мая 2023 года 11:13
Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг вновь окончил день без существенных изменений. Заметное коррекционное снижение нефтяных цен и продолжившееся укрепление доллара не способствовало снижению курса...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 10:54
Вероятно продолжение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
Вероятно сохранение сложившегося равновесия и продолжение боковой динамики торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в четверг подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 10:36
"БКС МИ" закрыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в Alphabet против NVIDIA
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Alphabet Inc. против "шорта" в акциях NVIDIA Corp." с ожидаемым спредом между этими бумагами 28,5%, сообщается в материале аналитиков. "С момента выхода торговой идеи (14 апреля)...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 10:25
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Россети Центр и Приволжье
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Россети Центр и Приволжье", сообщается в комментарии начальника Управления анализа рынков Алексея Павлова. Эмитент по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,3 млрд рублей (+33,5% г/г). Выручка...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 10:13
ПСБ рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5300 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5300 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка. Эксперты обращают внимание на утверждение акционерами "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании в четверг решения о...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 10:02
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут собрание акционеров "ММК" и макростатистика: - Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за апрель; - Заказы на товары длительного пользования в США...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 09:54
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
26 мая 2023 года 09:49
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600-2650п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. "Текущий рыночный сантимент в данный момент не настраивает на покупки перед выходными. Вполне возможно, что мы вновь увидим разнонаправленную...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 09:35
Рубль, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 79-80,5 руб./$1 - ПСБ
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на торговую сессию в пятницу составляет 79-80,5 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "На валютном рынке Мосбиржи сохраняется безыдейность, торговая активность валютами остается в...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 09:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью $62,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования перешел...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 09:14
Торговый диапазон $74-78/барр. пока остается актуальным для нефти - БКС Экспресс
Торговый диапазон $74-78 за баррель по нефти марки Brent может оставаться актуальным в ближайшие дни, на горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Нефтяные цены в четверг растеряли часть приобретений предыдущего дня....    читать дальше
.
26 мая 2023 года 09:10
Цена акций Nvidia выросла почти на 25%
Уолл-стрит закрылась без единой динамики в четверг. Фондовые индексы АТР демонстрируют слабый подъем в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.