Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Москва. 26 мая. Доллар США и юань едва заметно колеблются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,15 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, на рубль давят как продолжающая дешеветь нефть, так и санкционная повестка. С другой, поддержку нацвалюте оказывает приближающийся день единого налогового платежа - в этом месяце он выпадает на понедельник, 29 мая. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая влияния на рубль.

В пятницу утром японский МИД сообщил, что Япония ужесточает санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Как следует из сообщения, в обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы в Японии замораживаются. Вводятся также экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,01 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,74 за баррель, что на 0,11% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия примет участие в дискуссии на ближайшей встрече стран ОПЕК+ 4 июня, однако будет придерживаться ранее принятых решений. На встрече предполагается обсудить состояние рынка и в случае необходимости принять новые меры для достижения баланса на нефтяном рынке.

"Встречи Группы ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности рынка. Это системный подход, который также будет основой встречи ОПЕК+ в июне, где в случае необходимости могут быть приняты решения", - сказал Новак.

Американский фондовый индекс Dow Jones снизился по итогам торгов в четверг на 0,1% из-за опасений дефолта США по госдолгу, тогда как Nasdaq подскочил на 1,7% благодаря сильной отчетности чипмейкера Nvidia.

Давление на фондовый рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет".

Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются без единой динамики: японский Nikkei 225 прибавляет 0,52%, китайский CSI300 снижается на 0,41%, гонконгский Hang Seng теряет 1,93%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,22%.