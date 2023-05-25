Котировки евробондов РФ в четверг слегка снизились под давлением падающих в цене UST

Москва. 25 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились под давлением продолжившегося падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за день на 42 базисных пункта - до 63,7% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 9,85% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 68,94% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 8,83% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2 базисных пункта, опустившись до 43,34% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,89% годовых).

Еврооблигации РФ с погашением в 2027 году потеряли в цене за день 2 базисных пункта, подешевев до 46,06% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 26,68% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели также на 2 базисных пункта - до 42,38% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 22,06% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году опустился в цене на 16 базисных пунктов - до 90,02% от номинала (его доходность выросла на 202 базисных пункта и составила 37,66% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,89% от номинала.

И лишь евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 45,3% от номинала (их доходность снизилась на 175 базисных пунктов - до 34,27% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций, остававшаяся в течение первых трех дней недели относительно спокойной, 25 мая несколько ухудшилась под давлением продолжившегося ценового падения US Treasuries. Давление на американский долговой рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов. При этом министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный 24 мая, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США. "Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе. В то же время "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе. Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

Тем временем министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%. Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.