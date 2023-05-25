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25 мая 2023 года 18:59
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Lowe''s до $250
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Lowe''s Cos. с $290 до $250 за штуку с учетом снижения прогнозов на финансовые 2024 и 2025 годы, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Lowe''s 23 мая представила результаты за 1К24: скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 5% до $3,67 против нашей оценки $3,57 и консенсуса $3,44. Продажи снизились на 5,6% до $22,3 млрд. На показателе отразилось снижение цен на пиломатериалы. Lowe''s понизила прогноз EPS на финансовый 2024 год с $13,6-14,0 до $13,2- 13,6. Наша оценка - $13,84. Мы понижаем свои прогнозы EPS на финансовый 2024 год до $13,45", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LOWE''S-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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