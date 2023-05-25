"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Analog Devices

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций производителя полупроводников Analog Devices с целевой ценой $220 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Analog Devices в финансовом 2К23 показала рекордную выручку девятый раз подряд ($3,26 млрд, +10% г/г), - отмечают эксперты. - Однако акции попали под распродажу после предупреждения менеджмента о замедлении роста продаж в 3К23. Компания отметила, что экономическая неопределенность сказывается на заказах, но спрос продолжает опережать предложение. Несмотря на ухудшение макроконъюнктуры и повышение издержек, ADI показала рост операционной рентабельности в финансовом 1П23".

Analog Devices в феврале 2023 года повысила квартальные дивиденды на 13%, до $0,86 на обыкновенную акцию, подчеркивается в комментарии. По мнению экспертов "БКС МИ" бумаги выглядят привлекательно на текущих уровнях при оценке по модели дисконтированного денежного потока (DCF) и по сравнению с аналогами.

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