Инвестбанк Синара повысил рекомендацию для акций Cheniere Energy до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил рекомендацию для акций Cheniere Energy Inc. с "продавать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $151 за штуку на горизонте года, а также повысил прогнозную стоимость акций Cheniere Energy Partners с $57 до $58 за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы пересмотрели в сторону повышения целевые цены по акциям Cheniere Energy и Cheniere Energy Partners c учетом фактически сложившихся в 2022 году маржинальности и наценки за СПГ, которые превысили наши прогнозы, и ориентиров компаний на текущий год (Cheniere Energy Partners - по дивидендам, Cheniere Energy - по денежному потоку к распределению и EBITDA). В случае Cheniere Energy целевая цена соответствует уже рейтингу "держать", при этом мы по-прежнему отдаем предпочтение Cheniere Energy Partners ("покупать") в данной паре. Если исходить из действующих деривативных контрактов, снижение мировых цен на газ по сравнению с прошлогодними поможет обеим компаниям уменьшить размер своих обязательств по деривативам, что может стать дополнительным позитивным фактором в текущем году", - указывают эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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