Рубль днем немного подрастает к доллару и евро, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 25 мая. Доллар США и евро немного дешевеют на Московской бирже в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 80,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86 руб./EUR1, подешевев на 36,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,9 копейки - до 82,78 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,1 копейки - до 11,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем немного повышается в основных валютных парах, несмотря на заметную негативную динамику на рынке нефти. Рост спроса на рублевую ликвидность происходит в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за май. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая.

Разница в динамике рубля к доллару и евро может быть связана с укреплением американской валюты к большинству мировых валют на рынке Forex из-за неопределенности относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол майского заседания регулятора, опубликованный в среду вечером, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.

В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, то дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США. Торгуется ниже 80 руб. за доллар, в пределах узкого диапазона 79,5-81 руб. Рубль сейчас поддерживает налоговый период, поэтому факторы укрепления американской валюты и снижения нефти пока игнорируются. Пик налоговых выплат придется на 29 мая. На следующей неделе рубль потеряет поддержку в виде экспортеров, поэтому может сыграть отложенный эффект от укрепления доллара США и снижения нефтяных котировок. На этом фоне национальная валюта как минимум может сдвинуться к верхней границе узкого диапазона - 81руб. за доллар", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"На валютном рынке седьмую торговую сессию подряд доллар колеблется в узком диапазоне 79,5-80,5 руб. при по-прежнему пониженной торговой активности. Баланс между спросом и предложением валюты со стороны экспортеров и импортеров сохраняется, торговая активность спекулятивных участников также невысока ввиду отсутствия значимых новостных триггеров. Стоит отметить, что индекс DXY (отражает позиции доллара к шести ведущим мировым валютам) продолжает рост на фоне повышения опасений повышения ключевой ставки ФРС в июне после публикации протоколов с последнего заседания ФРС, тональность которых достаточно "ястребиная". Укрепление американской валюты происходит и по отношению к ключевым валютам ЕМ", - говорит главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть резко снижаются днем в четверг на фоне укрепления американского доллара и после выхода в среду данных о значительном сокращении запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $77,09 за баррель, что на 1,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,77%, до $73,02 за баррель.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей. Это самое резкое падение с ноября 2022 года, пишет Trading Economics. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 3 базисных пункта - до 7,45% и 7,62% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках среды - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.