Вероятен сильный рост цены акций NVIDIA в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятен сильный рост котировок акций NVIDIA Corp. в ближайшее время, считают эксперты "Инвестиционного банка Синара"

"NVIDIA сообщила о рекордной выручке от продажи графических процессоров для серверов в 1К24 финансового года и прогнозирует увеличение общего показателя во втором квартале до $11 млрд. И выручка, и чистая прибыль превзошли средние ожидания аналитиков, акции компании взлетели в стоимости в ходе расширенной торговой сессии на 25%. В целом мы позитивно смотрим на вышедшую отчетность и ожидаем сильный рост котировок бумаг, но считаем, что инвесторы слишком оптимистично оценивают долгосрочные перспективы эмитента. Акции торгуются по мультипликатору P/E 48 и после текущего роста компания станет оцениваться примерно в $1 трлн, что, на наш взгляд, чрезмерно высоко", - указывают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

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