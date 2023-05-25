Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью 9 юаней (CNY) за штуку, что предполагает потенциал снижения 14% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Выручка Xiaomi в 1К23 составила CNY59,48 млрд, примерно совпав с ожиданиями рынка (CNY58,81 млрд) и упав на 19% г/г в основном за счет негативной динамики продаж смартфонов. На наш взгляд, поводов для улучшения фундаментальной оценки компании сейчас нет", - отмечает эксперт.

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