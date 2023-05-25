Котировки акций Роснефти могут взять курс на отметку 480 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "Роснефти" могут взять курс на отметку 480 руб. при позитивных новостях с заседания СД компании по финальным дивидендам за 2022 год, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения акции "Роснефти" на этой неделе достигли пика с апреля 2022 года 440 руб. Бумаги еще с сентября прошлого года остаются в среднесрочном восходящем тренде и в мае вошли в зону перекупленности в том числе в краткосрочном периоде, - пишет эксперт. - В целом технические индикаторы по акциям как на недельном, так и на дневном графике остаются позитивными и указывают главным образом на опасность коррекционного снижения для снятия перекупленности, в том числе в случае возможного разочарования дивидендным решением. Ближайшие поддержки расположены у 415 руб. и 404 руб. (выше данного уровня можно говорить о сохранении краткосрочного бычьего тренда), а важный среднесрочный уровень находится у 360 руб. При сохранении позитивных настроений бумаги "Роснефти" могут взять курс на район максимумов с марта-апреля 2022 года 480 руб. "Роснефть" является одной из наиболее активно переориентирующихся на восточное направление компаний нефтяного сектора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.