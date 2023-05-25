"Тинькофф Инвестиции" закрыли торговую идею: покупать акции Роснефти

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" закрыли краткосрочную идею "покупать обыкновенные акции "Роснефти" с горизонтом инвестирования 1 месяц и целевой ценой 420 руб. за штуку", сообщается в комментарии.

Два месяца назад эксперты открыли торговую идею на покупку акций госкомпаний из нефтегазового сектора - "Транснефти" и "Роснефти". Идея заключалась в том, что акции этих компаний могут вырасти в ожидании анонса более крупных дивидендов, чем предусматривает их дивидендная политика.

Акции "Транснефти" выросли за пару недель после открытия нашей идеи и перевыполнили поставленную цель на 10%, после чего была закрыта идея по этим бумагам.

"Спустя два месяца советы директоров обеих компаний пока так и не дали рекомендации по дивидендам. Более того, другая госкомпания, "Газпром", решила вовсе не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Поэтому мы считаем, что "Роснефть" может осуществить выплаты за II полугодие 2022 года, но незначительно выше тех, которые предполагает дивидендная политика - около 18 руб./акцию. Такая выплата предлагает доходность всего в 4,2%. Заседание СД "Роснефти" состоится 25 мая", - отмечают аналитики.

Учитывая снижение наших ожиданий по дивидендам "Роснефти" и рост ее акций более чем на 15% с момента запуска торговой идеи, эксперты решили закрыть идею и зафиксировать по ней позитивный результат. К тому же сейчас существенное влияние на российский рынок акций оказывают частные инвесторы, многие из которых могут начать фиксировать прибыль после роста акций, подчеркивается в комментарии.

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