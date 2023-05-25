ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

По оценкам экспертов банка, основанным на данных Росстата, по состоянию на 22 мая инфляция вернулась к уровню конца апреля - 2,3% г/г. Недельная инфляция вновь составила умеренные 0,04% н/н.

Также ЦБ опубликовал результаты майского опроса ООО "инФОМ": наблюдаемая населением инфляция сократилась на 0,8 п.п. до 14,1% г/г, ожидаемая инфляция после апрельского снижения до 10,3% г/г вернулась к мартовскому уровню 10,8% г/г. На взгляд аналитиков, как апрельское, так и майское значения находятся на повышенном уровне, и могут быть восприняты ЦБ как фактор на стороне проинфляционных рисков.

"Первый зампред ЦБ К. Юдаева подтвердила актуальность сигнала монетарной политики: ЦБ на ближайших заседаниях оценит целесообразность повышения ключевой ставки. Она отметила, что одним из проинфляционных рисков выступает бюджетный канал, вклад которого в инфляцию может усилиться "на краткосрочном горизонте". На наш взгляд, ЦБ выражает свою готовность "действовать на опережение", т.к. в фактической статистике проинфляционные факторы пока находят лишь умеренное проявление. С учетом ожиданий по усилению внутреннего спроса и цели по возвращению инфляции к 4% г./г. в 2024 году, регулятор, как мы понимаем, может начать временный цикл повышения ключевой ставки уже на одном из ближайших заседаний", - прогнозируют Мурашов и Чепков.

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