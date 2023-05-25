Альфа-банк сохраняет рейтинг бумаг TCS Group на уровне "выше рынка" по итогам финансовой деятельности эмитента за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка.

"TCS Group опубликовал финансовые результаты за 1К23: чистая прибыль за 1К23 выросла в 11 раз г/г до 16,2 млрд руб. (ROE 30,5%), оказавшись на 5% выше консенсус-прогноза и на 15% выше уровня 1К21. Рост кредитного портфеля наряду со снижением стоимости фондирования и стоимости риска ожидаемо стали ключевыми факторами роста прибыли. Это было частично нейтрализовано ростом инвестиций в ИТ, персонал и привлечение клиентов, а также снижением комиссионных доходов с высокой базы прошлого года", - пишет аналитик Евгений Кипнис.

Эксперт считает, что прибыль TCS в 2023 году может превысить уровень прибыли 2021 года (63,4 млрд руб.).

"Расписки TCS выросли на 28% с начала года, немного опередив индекс IMOEX (+23% с начала года), хотя и уступая Сбербанку и БСПБ (+72% и +62% с начала года соответственно), - указывает Кипнис. - По нашим оценкам, расписки TCS торгуются на мультипликаторе 2,5x P/BV 2023П, что всего на 17% ниже их исторического среднего значения, хотя еще далеко от уровней, достигнутых в 2021 году. Возможная редомициляция компании может стать дополнительным катализатором для бумаг и потенциально позволит TCS возобновить выплату дивидендов".

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