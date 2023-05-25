Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% годовых 9 июня - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Медианные инфляционные ожидания населения РФ на год вперед выросли впервые с февраля, увеличившись на 0,4 п.п., до 10,8%. Показатель на пять лет вырос относительно сильнее - на 1,4 п.п., до 11,3%, - отмечают аналитики банка. - Банк России обращает особое внимание на динамику инфляционных ожиданий населения, и вчерашняя статистика несколько повышает вероятность ужесточения ДКП на заседании 9 июня. С другой стороны, ценовые ожидания бизнеса за месяц снизились на 0,9 п.п. до 16,5%, а сама инфляция остается подавленной. За неделю по 22 мая цены вновь выросли лишь на 0,04% н/н, в годовом выражении инфляция остается у 2,3% г/г. В целом текущие темпы роста цен все еще ниже цели ЦБ, и наиболее вероятным сценарием остается сохранение ключевой ставки у 7,5% годовых 9 июня".

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