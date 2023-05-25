"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на "СПБ бирже" , сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Galaxy Entertainment, Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Tencent, Baidu Inc., AIA Group, China Construction Bank, Chow Tai Fook, CITIC, China Tower и Longfor Group.

Аналитики исключили акции Li Auto, Xinyi Solar, Alibaba, Country Garden Services и добавили акции Chow Tai Fook, CITIC, China Tower и Longfor Group.

"Акции китайских компаний в Гонконге в мае оказались под давлением из-за публикаций макроэкономических данных ниже консенсуса. В мае опубликовали макро-данные за апрель - розничные продажи выросли на 18,4% г/г (против ожиданий 21%), промышленное производство выросло на 5,6% (ниже консенсуса), а цены на недвижимость немного снизились г/г. Мы ожидаем, что пессимизм инвесторов в отношении китайских акций сохранится в краткосрочной перспективе, и переходим к более консервативной подборке", - пишут эксперты телеграм-канала.

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