"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (ADS) Ozon с целевой ценой 2000 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Ozon опубликовал финансовые результаты за I кв. 2023 года по МСФО. Выручка компании выросла на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 93,3 млрд руб. На фоне увеличения количества заказов на 93%, оборот за отчётный период вырос на 71% год к году - до 303 млрд руб., что является лучше ожиданий. Скорректированная EBITDA продолжила расти и достигла рекордных 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. В результате, Ozon в первые получил чистую прибыль в размере 10,7 млрд руб. Конечно, в основном это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, но операционно компания стала прибыльной", - пишут аналитики.

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