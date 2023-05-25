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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon
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25 мая 2023 года 12:38
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (ADS) Ozon с целевой ценой 2000 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Ozon опубликовал финансовые результаты за I кв. 2023 года по МСФО. Выручка компании выросла на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 93,3 млрд руб. На фоне увеличения количества заказов на 93%, оборот за отчётный период вырос на 71% год к году - до 303 млрд руб., что является лучше ожиданий. Скорректированная EBITDA продолжила расти и достигла рекордных 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. В результате, Ozon в первые получил чистую прибыль в размере 10,7 млрд руб. Конечно, в основном это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, но операционно компания стала прибыльной", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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