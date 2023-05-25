"БКС МИ" понизил прогнозную цену бумаг Alibaba

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозные стоимости ADR Alibaba Group Holding со $134 до $95 за штуку на бирже в США (NYSE), что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, и акций эмитента на Гонконгской бирже со 134 до 95 гонконгских долларов за штуку (HKD), что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, в связи с медленным восстановлением темпов роста компании, а также отсутствием устойчивого улучшения маржинальности бизнеса на фоне постоянных инвестиций в маркетплейсы, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

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