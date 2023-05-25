Рынок акций РФ обновил годовой максимум индекса Мосбиржи и сдал назад, лидирует в росте Аэрофлот

Москва. 25 мая. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и дивидендных ожиданиях. Индекс Мосбиржи в начале торгов обновил максимум с начала апреля 2022 года, после чего сдал назад. Лидируют в росте акции "Аэрофлота" и Polymetal, при этом продолжилось снижение акций "Магнита" из-за понижения листинга.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2653,68 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2663,51 пункта), индекс РТС - 1043,41 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 80,12 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%), Polymetal (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду. Ранее акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию.

Подешевели акции "Магнита" (-3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций тренд остается растущим, и пространство для дальнейшего подъема сохраняется. Локомотивом роста в первую очередь могут стать финансовый и нефтяной секторы. Кроме того, позитивная динамика может продолжиться и в IT-компаниях. На американском рынке возможен позитив, если будет решен вопрос с потолком государственного долга.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг можно назвать неопределенным, учитывая смешанные сигналы с внешних площадок; нефть незначительно дешевеет, но остается вблизи максимумов недели. Вопрос потолка госдолга США пока не решен и это уже становится технической угрозой как оформления самого решения, так и выхода американского Минфина со слишком большими объемами размещения долга.

Впрочем, американские проблемы слабо затрагивают акции РФ. Впереди ожидается дивидендное решение "Роснефти", а общее повышение цен на нефть позитивно скажется на секторе нефти и газа, полагает аналитик "БКС МИ".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи может закрепиться выше 2660 пунктов. "Предпочтение вновь отдаем акциям Сбербанка, в лидерах роста также могут оказаться бумаги "Роснефти", если рекомендуемые дивиденды окажутся выше ожиданий рынка", - считают аналитики.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, спрос вернулся в акции Сбербанка, которые закрыли дивидендный "гэп" и закрепились выше сопротивления 240 руб. Теперь можно ожидать движения к 260 руб., где вероятна активная фиксация спекулятивной прибыли. Поддержку акциям Сбера будет отказывать выход части инвесторов из неперспективных бумаг "Газпрома", а также реинвестирование значительной части дивидендов. Что касается "Газпрома", то бумага сильно перепродана, ей необходим технический отскок; поддержка лежит в районе 159 руб., полагает эксперт.

Акции "Магнита" с четверга торгуются в третьем уровне листинга. Теперь из бумаг начнут активно выходить крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет вкладываться в бумаги, считающиеся неликвидными. Так что, по мнению Антонова, падение акций "Магнита" не завершено. Стоит ожидать снижения инвестиционных рейтингов компании, а это создаст ей некоторые проблемы для привлечения финансирования, в том числе по размещению новых выпусков облигаций для погашения старых в следующем году, прогнозирует аналитик.

В США в среду индексы акций снизились на 0,6-0,8%, Dow Jones (-0,8%) просел четвертую сессию подряд. Нервозность на рынке возросла в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.

В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 0,5-0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.

Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.

Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%. Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.

ВВП Германии в I квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сползают вниз после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $77,97 за баррель (-0,5% и +2% в среду), июльская цена WTI - $73,84 за баррель (-0,7% и +2% накануне).

Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия".

Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка гозаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 561 тыс. баррелей (ожидалось увеличение на 500 тыс.).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,5% и -15,7% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+13,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8% и +5,1% "префы"), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+6%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,3%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по МСФО в I квартале 2023 года выросла на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,65 млрд руб. (+14,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 15,63 млрд рублей (из них 5,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,3 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,48 млрд рублей на акции ВТБ).