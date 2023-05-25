"БКС МИ" повысил прогнозную цену бумаг HeadHunter до 2500 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость бумаг (ADR) HeadHunter до 2500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, учитывая крайне сильный первый квартал 2023 года и текущие тренды, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами (избыточная доходность находится на уровне 20%) на фоне прогноза высоких результатов эмитента в 2023 году благодаря улучшению динамики реального ВВП и выраженному спросу на рабочую силу.

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