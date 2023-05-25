Рубль может удержаться около 80 руб./$1 на торгах в четверг - SberCIB

Курс пары доллар/рубль может удержаться около уровня в 80 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин в среду на аукционах ОФЗ сохранил консервативную тактику и вновь не предоставил заметных премий, разместив бумаги на 64 млрд руб. Тем временем недельная инфляция в России осталась низкой (0,04%, как и неделей ранее). В этих условиях доходности в четверг могут снизиться на несколько базисных пунктов или будут стабильными. Рынок, скорее всего, проигнорирует новость о повышении инфляционных ожиданий населения в мае, так как оно было незначительным", - отмечают в комментарии эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent могут закрепиться в диапазоне $78-79 за баррель на торгах в четверг, полагают в SberCIB.

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