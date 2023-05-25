Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из США и Европы:

- Предварительная оценка ВВП США за 1К23;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за апрель;

- Индекс потребительского климата в Германии от Gfk на июнь.

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