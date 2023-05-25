Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы бумаг TCS Group

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы GDR TCS Group на фоне сильных финансовых результатов эмитента за 1К23 по МСФО, отмечается в обзоре банка.

"Как следует из опубликованной в среду отчетности TCS Group за 1К23 по МСФО, чистая прибыль составила 16,2 млрд руб., что предполагает доходность на капитал (ROE) на уровне 30,5%. По сравнению с 4К22 прибыль увеличилась на 52% и на 2% превысила наш прогноз. Улучшению показателей прибыльности главным образом способствовало ускорение роста кредитования до 13% к/к. Кроме того, группа постепенно монетизирует клиентскую базу, которая за два последних года выросла более чем вдвое и достигла 30,8 млн, поэтому рост не видится вполне неконсервативным по своей природе", - пишет аналитик Ольга Найденова.

Эксперт подчеркивает, что стоимость риска составила 6,4% против 9,3% в 2022 году, а неработающие кредиты (их доля в общем портфеле - 11,4%) вполне надежно - на 142% - покрыты резервами.

"Нас несколько разочаровал масштаб сокращения комиссионных доходов даже с высокой прошлогодней базы. Что касается операционных расходов, то даже их рост на 30% г/г, вследствие которого отношение расходов к доходам достигло 53%, представляется оправданным, если учесть продолжающееся наращивание клиентской базы высокими темпами (+1,9 млн за 1К23) и инвестиции в повышение лояльности. В целом мы оцениваем результаты как сильные (что было ожидаемо) и по-прежнему позитивно оцениваем эмитента", - резюмирует Найденова.

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