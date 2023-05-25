Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Позитив от роста нефтяных цен на текущей неделе нивелируется снижением склонности к риску на глобальных рынках из-за неопределенности относительно повышения лимита госдолга США, отмечает эксперт в комментарии.

"Мы ожидаем, что ЦБ РФ в июне оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и сохранит сигнал о возможности ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, что уже учтено в ценах ОФЗ", - указывает Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.