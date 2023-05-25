Рубль, скорее всего, продолжит консолидацию около 80 руб./$1 в четверг - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит консолидацию около уровня 80 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Седьмую торговую сессию подряд доллар колеблется в узком диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 при по-прежнему пониженной торговой активности. Баланс между спросом и предложением валюты со стороны экспортеров и импортеров сохраняется, торговая активность спекулятивных участников также невысока ввиду отсутствия значимых новостных триггеров. Стоит отметить, что индекс DXY (отражает позиции доллара к шести ведущим мировым валютам) продолжает свой рост на фоне повышения опасений повышения ключевой ставки ФРС США в июне после публикации протоколов с последнего заседания, тональность которых достаточно "ястребиная". Укрепление американской валюты происходит и по отношению к ключевым валютам ЕМ, - указывает эксперт в комментарии. - На утренних торгах в четверг доллар торгуется чуть выше уровня в 80 руб./$1. Сильных движений в паре в течение дня не ожидаем. Курс юаня к рублю (ввиду отступления китайской валюты к доллару) может продолжить снижение в направлении минимумов мая - в зону 11-11,2 рубля".

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