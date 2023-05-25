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25 мая 2023 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую сессию подряд. Нервозность на рынке увеличивается в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США. "Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе. В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе. Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает японский рынок. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК потерял 0,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5% - ниже отметки 19000 пунктов, что произошло впервые с 20 марта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,1%, до минимума за семь недель. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК уменьшился на 0,4%. Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются на торгах в четверг после подъема накануне на данных о резком падении запасов нефти в США. Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $78,08 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 2%, до $78,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,51%, до $73,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на 2%, до $74,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей, говорится в отчете Минэнерго США, опубликованном в среду. Это самое резкое падение с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics. Резервы бензина снизились на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 561 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 мая выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 47,429 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,875 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 858,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,66%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,66%) и "Роснефть-002Р-06" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-0,64%), "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,19%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд рублей. По займу предусмотрены ежеквартальные переменные купоны, они будут рассчитываться по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред. Компания установила размер премии к RUONIA на уровне 1,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. По итогам букбилдинга компания увеличила объем размещения с "не менее 30 млрд рублей" до 60 млрд рублей.

ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,32% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 1,5 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 26 мая.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-23 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 5 млрд рублей в размере 9,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,83% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Техразмещение запланировано на 30 мая.

АО "СофтЛайн" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,99% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 24 мая. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 26 мая. По выпуску будет предоставлен ковенантный пакет. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ставки 1-6-го купонов 3-летних социальных облигаций с поручительством ДОМ.РФ 5-й серии объемом 15 млрд рублей на уровне 9,65% годовых. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно. Сбор заявок на выпуск прошел 24 мая. Техразмещение запланировано на 26 мая.

ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года на уровне 10% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на заем прошел 24 мая. Техразмещение запланировано на 30 мая.

ООО "Соби-лизинг" 30 мая начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,3% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, предусмотрена выплата ежемесячных купонов. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 2 млрд рублей.

ООО "ЮниМетрикс" выкупило в рамках оферты 91 тыс. 758 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Объем выпуска составляет 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 22,94% выпуска. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. В августе 2022 года компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года - до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов установлены на уровне 15% годовых, 49-84-го - 12% годовых, купоны ежемесячные. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ЛайфСтрим" выставило пять оферт по 3-летним облигациям серии БО-П01 объемом 300 млн руб.: на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет не более 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте - с 5 июня по 9 июня, ко второй - с 13 июня по 20 июня, к третьей - с 21 июня по 27 июня, к четвертой - с 28 июня по 4 июля, к пятой - с 5 июля по 11 июля. "ЛайфСтрим" разместил облигации серии БО-П01 в феврале 2021 года по ставке 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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