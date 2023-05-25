"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3250 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год, открытую 18 мая 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии.

"Мы выпустили инвестиционную идею по эмитенту под сильный отчет. Ожидали 3250 рублей за бумагу и наш расчет оказался очень близок - стоимость достигла 3257 рублей к вечеру 24 мая. Закрываем идею", - указывают аналитики.

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