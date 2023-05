Dow Jones упал четвертую сессию подряд

Фондовые индексы США снизились в среду. Фондовые индексы большинства крупнейших стран АТР снижаются в ходе торгов в четверг. Brent стабильна на торгах в четверг, WTI слабо дешевеет.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую сессию подряд.

Нервозность на рынке увеличивается в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.

В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

"Короче говоря, майское заседание осталось за "ястребами", - отмечает главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон, мнение которого приводит Market Watch. - Однако следующий поток статданных по инфляции и рынку труда, вероятно, даст дополнительные аргументы в пользу паузы в цикле ужесточения политики ФРС".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) подешевели на 3,1% по итогам торгов в среду. Банк принял решение провести IPO мексиканского подразделения в сфере обслуживания частных лиц, малого и среднего бизнеса. Другая часть мексиканских операций банка - по работе с институциональными клиентами, будет выделена в самостоятельную компанию, которая останется частью Citi.

Citi также сообщил, что возобновит обратный выкуп акций "умеренными темпами" в текущем квартале.

Стоимость ADR китайского производителя электромобилей XPeng (SPB: XPEV) упала на 5,1%. Чистый убыток компании в первом квартале вырос в 1,4 раза. Кроме того, XPeng дала слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Бумаги другого китайского производителя электромобилей - NIO (SPB: NIO) Inc. - подешевели на 9,5%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 1,5%.

Акции владельца сети магазинов одежды Abercrombie & Fitch Co. взлетели в цене на 31% благодаря его сильной квартальной отчетности. Компания зафиксировала чистую прибыль в первом финансовом квартале против убытка годом ранее, а результат без учета разовых факторов превзошел прогнозы рынка.

Бумаги Kohl''s Corp. подорожали на 7,5%. Оператор сети универмагов неожиданно зафиксировал чистую прибыль в минувшем квартале, а его выручка, хотя и снизилась, оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции Intuit Inc. (SPB: INTU), разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов, подешевели на 7,5% после публикации квартальной отчетности компании. Бумаги Palo Alto Networks (SPB: PANW), выпускающей ПО для кибербезопасности, выросли в цене на 7,7% благодаря сильным квартальным результатам компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду снизился на 255,59 пункта (0,77%) и составил 32799,92 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 30,34 пункта (0,73%) - до 4115,24 пункта.

Nasdaq Composite потерял 76,08 пункта (0,61%) и составил 12484,16 пункта.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает японский рынок.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличился на 0,4%.

Сильный рост технологических акций, обусловленный сильными квартальными показателями американской Nvidia Corp. (SPB: NVDA), частично нивелируется снижением в других секторах, отмечает Trading Economics.

Акции Advantest подорожали на 15,8%, Tokyo Electron - на 2,3%, Renesas Electronics - на 1,3%, Ibiden - на 9,2% и Sumco - на 3,5%.

В число лидеров падения котировок входят бумаги транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,4%), медиа-компании CyberAgent Inc. (-3,2%), страховщика Dai-ichi Life Holdings Inc. (-2,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК потерял 0,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,5% - ниже отметки 19000 пунктов, что произошло впервые с 20 марта.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенное снижение показывают бумаги транспортной компании Orient Overseas - на 6,7%, производителя спортивной продукции Li Ning Co. - на 5,2%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 5,1%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,7%.

Цена акций XPeng (SPB: XPEV) рухнула на 8,4%. Один из крупнейших производителей электромобилей в КНР в первом квартале увеличил чистый убыток в 1,4 раза и дал слабый прогноз на текущий период.

Стоимость бумаг разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) опустилась на 2,1%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,5%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 2,8% и 3,4% соответственно, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК уменьшился на 0,4%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 1,7%, сталелитейной компании Posco - на 1,5%.

При этом котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix Inc. - на 4,8%.

Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.

Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%. Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,1%, до минимума за семь недель.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,7% и 2% соответственно.

Котировки акций энергетических компаний тоже снижаются, в том числе Woodside Energy - на 0,6%, Santos - на 0,1%, Whitehaven Coal - на 3,4%.

Цена бумаг крупнейшего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. упала на 6,6%, сети пиццерий Domino''s Pizza Enterprises Ltd. - на 5,6%, золотодобывающей St. Barbara Ltd. - на 5,3%.

Brent стабильна на торгах в четверг, WTI слабо дешевеет после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка гозаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $78,35 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,52 (2%), до $78,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,13 (0,17%), до $74,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $1,43 (2%), до $74,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей, говорится в отчете Минэнерго США, опубликованном в среду. Это самое резкое падение с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Резервы бензина снизились на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 561 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Спрос на нефть остается высоким, несмотря на сигналы ослабления мировой экономики, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Ситуация на рынке позволяет предположить, что в ближайшие недели запасы нефти продолжат сокращаться, поскольку предложение бензина ограничено, в то время как приближается сезон увеличения спроса", - приводит слова эксперта Market Watch.